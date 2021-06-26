СМИ: Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

Люксовый гоночный автомобиль Lamborghini остановили в центре Москвы — он двигался без номеров. Как сообщил Пятый канал, из открытых источников известно, что ранее машина была в собственности знаменитого футболиста Александра Кокорина, однако за рулём был не он.
Инцидент
Инспекторы провели осмотр машины и нашли в багажнике коллекцию разных автомобильных номеров. Поэтому водителя высадили из машины, её отправили на штрафстоянку, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего.
Также в ГИБДД выяснилось, что на машину нет страховки. Подобный автомобиль неоднократно показывал поклонникам в соцсетях Кокорин. В 2013 году он зарегистрировал машину на себя, а позднее на свою мать. Но потом авто было снято с учёта. По какой причине — неизвестно. Сотрудникам ГИБДД удалось выяснить, что ранее этот автомобиль зарегистрирован под номером 009, с таким же номером ранее ездил и Кокорин.
Российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», в мае лёг в больницу для проведения пластической операции. По данным телеканала, 30-летнему нападающему сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки.