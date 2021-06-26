СМИ: Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

Люксовый гоночный автомобиль Lamborghini остановили в центре Москвы — он двигался без номеров. Как сообщил Пятый канал, из открытых источников известно, что ранее машина была в собственности знаменитого футболиста Александра Кокорина, однако за рулём был не он.

Инцидент произошёл поздним вечером 26 июня. Водитель не смог ответить на вопрос сотрудников ГИБДД, почему на машине нет госномеров. Как пишет издание, внятного комментария получить не удалось, он просто заявил, что обыкновенный водитель, но владельца авто не назвал.

Инспекторы провели осмотр машины и нашли в багажнике коллекцию разных автомобильных номеров. Поэтому водителя высадили из машины, её отправили на штрафстоянку, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего.

Также в ГИБДД выяснилось, что на машину нет страховки. Подобный автомобиль неоднократно показывал поклонникам в соцсетях Кокорин. В 2013 году он зарегистрировал машину на себя, а позднее на свою мать. Но потом авто было снято с учёта. По какой причине — неизвестно. Сотрудникам ГИБДД удалось выяснить, что ранее этот автомобиль зарегистрирован под номером 009, с таким же номером ранее ездил и Кокорин.

Российский футболист Александр Кокорин, ныне выступающий за итальянский клуб «Фиорентина», в мае лёг в больницу для проведения пластической операции. По данным телеканала, 30-летнему нападающему сделают септопластику — операцию по исправлению носовой перегородки.