СМИ: Кремль принял решение перенести парад Победы

https://static.news.ru/photo/0f153c46-7f43-11ea-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти решили перенести проведение парада Победы на более позднюю дату.

Как стало известно РБК из четырёх источников, близких к администрации президента и Минобороны, официальное сообщение об этом может прозвучать до конца недели. Возможно, с соответствующим объявлением выступит президент РФ Владимир Путин. Один из источников считает, что решение могут озвучить на заседании Совета безопасности 16 апреля.

NEWS.ru писал, что ветеранские организации обратились к президенту РФ с просьбой перенести парад 9 Мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят это обращение.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не сможет выйти из пандемии коронавируса к празднованию 9 Мая. Она подчеркнула, что делать преждевременных выводов пока не стоит.

В настоящий момент в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 1986 человек, умерли 198. В Москве коронавирус диагностирован у 14 776 человек, 1205 человек выздоровели, 106 умерли.