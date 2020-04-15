СМИ: Кремль принял решение перенести парад Победы

Российские власти решили перенести проведение парада Победы на более позднюю дату.
Как стало известно РБК из четырёх источников, близких к администрации президента и Минобороны, официальное сообщение об этом
NEWS.ru писал, что ветеранские организации обратились к президенту РФ с просьбой перенести парад 9 Мая на более позднюю дату из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассмотрят это обращение.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не сможет выйти из пандемии коронавируса к празднованию 9 Мая. Она подчеркнула, что делать преждевременных выводов пока не стоит.
В настоящий момент в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции. Излечились 1986 человек, умерли 198. В Москве коронавирус диагностирован у 14 776 человек, 1205 человек выздоровели, 106 умерли.
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