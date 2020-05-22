СМИ: Кадыров находится в тяжёлом состоянии

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в одной из клиник Москвы в тяжёлом состоянии.
Об этом
Издание пишет, что Кадыров мог подхватить болезнь две-три недели назад, когда навещал в больнице заболевшего районного главу. Власти Чечни эту информацию никак не комментируют. Гендиректор ФК «Ахмат» в беседе с РБК
О прибытии главы ЧР в Москву и о том, что у него подозревают COVID-19, 21 мая писали со ссылкой на свои источники как государственные, так и независимые информационные агентства, передавал NEWS.ru.
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