СМИ: Кадыров находится в тяжёлом состоянии

https://static.news.ru/photo/d16d4fee-9c54-11ea-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в одной из клиник Москвы в тяжёлом состоянии.

Об этом пишет НСН, ссылаясь на информацию от анонимных источников и новостных Telegram-каналов. По до сих пор не получившим официального подтверждения данным, у главы Чеченской Республики тяжёлое поражение лёгких, медики подозревают у него коронавирусную инфекцию.

Издание пишет, что Кадыров мог подхватить болезнь две-три недели назад, когда навещал в больнице заболевшего районного главу. Власти Чечни эту информацию никак не комментируют. Гендиректор ФК «Ахмат» в беседе с РБК заявил , что Кадыров находится в Чечне и не имеет проблем со здоровьем.

О прибытии главы ЧР в Москву и о том, что у него подозревают COVID-19, 21 мая писали со ссылкой на свои источники как государственные, так и независимые информационные агентства, передавал NEWS.ru.