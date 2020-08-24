СМИ: к вернувшимся из Турции россиянам приходят полицейские

https://static.news.ru/photo/4e0569b2-e609-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские туристы, которые после возобновления авиасообщения посетили Турцию, сообщают, что после возвращения в РФ им звонят сотрудники полиции.

Также, как передаёт argumenti.ru, правоохранители приходят домой к туристам. Издание приводит свидетельство жительницы Твери Аллы. Женщина рассказала, что в августе вернулась из турецкого Кемера. На пограничном контроле люди в синих халатах провели анкетирование. Кроме того, Алла прошла тест на COVID-19, который не выявил у неё инфекции.

Через некоторое время после возвращения в Тверь женщине позвонил участковый, который поинтересовался состоянием её здоровья, уточнил, откуда именно она приехала и сдала ли анализ. Через пять минут после этого с аналогичным вопросами Алле позвонили в домофон другие полицейские, которые не знали о звонке коллеги.

По данным издания, такая же ситуация случилась с россиянкой по имени Елена, которая побывала в Турции в середине августа. Сотрудники полиции пришли к ней домой, но застали лишь её маму, после чего ушли.

Ранее российская актриса Мария Горбань рассказала о санитарных мерах, с которыми туристам приходится иметь дело в турецких отелях. Как писал NEWS.ru, у отдыхающих каждый день проверяют температур, персонал ходит в масках и перчатках, а продукты питания проходят двойную очистку.