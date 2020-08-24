СМИ: к вернувшимся из Турции россиянам приходят полицейские

Российские туристы, которые после возобновления авиасообщения посетили Турцию, сообщают, что после возвращения в РФ им звонят сотрудники полиции.
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Через некоторое время после возвращения в Тверь женщине позвонил участковый, который поинтересовался состоянием её здоровья, уточнил, откуда именно она приехала и сдала ли анализ. Через пять минут после этого с аналогичным вопросами Алле позвонили в домофон другие полицейские, которые не знали о звонке коллеги.
По данным издания, такая же ситуация случилась с россиянкой по имени Елена, которая побывала в Турции в середине августа. Сотрудники полиции пришли к ней домой, но застали лишь её маму, после чего ушли.
Ранее российская актриса Мария Горбань рассказала о санитарных мерах, с которыми туристам приходится иметь дело в турецких отелях. Как писал NEWS.ru, у отдыхающих каждый день проверяют температур, персонал ходит в масках и перчатках, а продукты питания проходят двойную очистку.
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