После нападения на родственников Дудя возбуждено уголовное дело

https://static.news.ru/photo/0ff6e7c4-6f8c-11eb-b3bb-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: yury.dud/facebook.com

После нападения на членов семьи журналиста Юрия Дудя было открыто уголовное делопроизводство. Речь идёт о брате блогера Игоре и его сыне. Об этом рассказали источники.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Племянника Юрия Дудя попытались затащить в машину, но подозреваемым сделать это не удалось, так как мальчик и его отец сумели от них отбиться. По данным собеседников РЕН ТВ, дело возбуждено по ч. 2 ст. 126 УК РФ «Покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору». В качестве потерпевших указаны племянник и Игорь Дудь.

При этом ранее СМИ утверждали, что в попытке похищения участвовал и отец бывшей супруги Игоря. Пара в тот момент разводилась и решала вопрос, с кем останется ребёнок.

В конце 2020 года Юрий Дудь возглавил рейтинг самых влиятельных блогеров, которым более других доверяют россияне. Вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов.

В свою очередь историк и политолог Николай Сванидзе пророчит Дудю роль оппозиционного лидера. По мнению эксперта, у блогера большой потенциал, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой, сообщал NEWS.ru.