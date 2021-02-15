После нападения на родственников Дудя возбуждено уголовное дело

После нападения на членов семьи журналиста Юрия Дудя было открыто уголовное делопроизводство. Речь идёт о брате блогера Игоре и его сыне. Об этом рассказали источники.
Инцидент произошёл в октябре 2018 года. Племянника Юрия Дудя попытались затащить в машину, но подозреваемым сделать это не удалось, так как мальчик и его отец сумели от них отбиться. По данным собеседников РЕН ТВ, дело
При этом ранее СМИ утверждали, что в попытке похищения участвовал и отец бывшей супруги Игоря. Пара в тот момент разводилась и решала вопрос, с кем останется ребёнок.
В конце 2020 года Юрий Дудь возглавил рейтинг самых влиятельных блогеров, которым более других доверяют россияне. Вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов.
В свою очередь историк и политолог Николай Сванидзе пророчит Дудю роль оппозиционного лидера. По мнению эксперта, у блогера большой потенциал, но он пока в политику не идёт, а занимается журналистикой, сообщал NEWS.ru.