СМИ-иноагенты были оштрафованы на 2,2 млн рублей за отсутствие маркировки

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Компания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» была оштрафована на 2,2 млн рублей из-за отсутствия маркировки, которая распространяется через принадлежащие ей сайты СМИ, признанные иностранными агентами. Такое решение вынес Мировой суд, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Владелец СМИ — ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — оштрафован на сумму 2 млн рублей (четыре протокола по 500 тысяч рублей), гендиректор организации — 200 тысяч рублей (четыре протокола по 50 тысяч рублей), — говорится в сообщении пресс-службы.

СМИ-иноагентами были признаны издания «Сибирь. Реалии», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», а также издание «Idel.Реалии». Все эти СМИ принадлежат ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».

27 января СМИ, признанные российскими властями в качестве иностранных агентов, были оштрафованы на 1,1 млн рублей из-за отсутствия маркировки на своих материалах. Решение было принято мировым судом. Два штрафа получила компания «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» за издания «Крым.Реалии» и «Фактограф». Два раза по 50 тысяч рублей должен заплатить генеральный директор организации.

Как писал NEWS.ru, 28 декабря Минюст включил в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять российских граждан: правозащитника и члена Московской Хельсинкской группы Льва Пономарёва, журналистов Людмилу Савицкую («Радио Свобода») и Сергея Маркелова («7 × 7»), акционистку Дарью Апахончич, а также главного редактора онлайн-издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина. 29 декабря этот список пополнил кризисный центр «Насилию.нет», который занимается помощью жертвам домашнего насилия.