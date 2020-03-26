Главврача пермской краевой онкобольницы госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из отпуска. По некоторым данным, прилетевший с Сейшел медик не стал сидеть на карантине, а сразу отправился на совещание.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Максим Мезенцев сдал первый тест на коронавирус. Он показал положительный результат. Сейчас медика изолировали. Устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал после прибытия в Россию. Предположительно, более 40 врачей онкобольницы, где он работал, отправлены на домашний карантин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.
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