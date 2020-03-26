https://static.news.ru/photo/3da71854-6f53-11ea-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Максим Мезенцев Фото: gkb4.perm.ru

Главврача пермской краевой онкобольницы госпитализировали с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из отпуска. По некоторым данным, прилетевший с Сейшел медик не стал сидеть на карантине, а сразу отправился на совещание.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Максим Мезенцев сдал первый тест на коронавирус. Он показал положительный результат. Сейчас медика изолировали. Устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал после прибытия в Россию. Предположительно, более 40 врачей онкобольницы, где он работал, отправлены на домашний карантин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая свою поездку в Испанию, была снята с должности. Ранее против Санниковой СК возбудил уголовное дело за халатность и сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей.