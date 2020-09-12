СМИ: глава Мосгорсуда Егорова перейдёт на работу в мэрию Москвы

Подавшая в отставку председатель Мосгорсуда Ольга Егорова может быть назначена советником или помощником столичного мэра Сергея Собянина.
Об этом
Накануне Ольга Егорова подала заявление об отставке. Она занимала пост председателя на протяжении 20 лет. Что стало причиной такого решения, не сообщается. Полномочия 65-летней главы Мосгорсуда истекают 25 октября 2020 года. Свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.
Информация о том, что в Мосгорсуде может смениться председатель, появилась ещё в августе. На эту должность претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, сообщал NEWS.ru.
По некоторым данным, возможной причиной ухода Егоровой являются сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Позднее она получила новую характеристику, но Верховный суд поддержал кандидатуру Птицына.
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