СМИ: глава Мосгорсуда Егорова перейдёт на работу в мэрию Москвы

https://static.news.ru/photo/04d21ff0-f4ce-11ea-b97a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Егорова Фото: АГН «Москва»

Подавшая в отставку председатель Мосгорсуда Ольга Егорова может быть назначена советником или помощником столичного мэра Сергея Собянина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники близкие к мэрии. Отмечается, что в случае назначения Егорова будет отвечать за взаимодействие с судами. В самом Мосгорсуде заявили, что не обладают информацией о переходе председателя на работу в мэрию.

Накануне Ольга Егорова подала заявление об отставке. Она занимала пост председателя на протяжении 20 лет. Что стало причиной такого решения, не сообщается. Полномочия 65-летней главы Мосгорсуда истекают 25 октября 2020 года. Свою кандидатуру на этот пост она не выставляла.

Информация о том, что в Мосгорсуде может смениться председатель, появилась ещё в августе. На эту должность претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, сообщал NEWS.ru.

По некоторым данным, возможной причиной ухода Егоровой являются сложные взаимоотношения с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, от которого она получила отрицательную характеристику. Позднее она получила новую характеристику, но Верховный суд поддержал кандидатуру Птицына.