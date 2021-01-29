СМИ: фильм Навального о «дворце Путина» сняли немцы по заказу из США

https://static.news.ru/photo/d009f8cc-6301-11eb-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Навальный/youtube.com

Сенсационный фильм-расследование блогера и оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Как утверждает издание Schwarzwalder Bote, видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой.

По данным источника, осенью прошлого года недалеко от места, где Навальный отдыхал после лечения в клинике Charité, открылась видеостудия The Black Forest, которая и занималась созданием фильма. А содействовал в этом филиал американской продакшен-студии Kosmo Films, в то же время открытый рядом.

Штат студии состоит всего лишь из четырёх человек, а руководят ей Себастьян Вайланд и Нина Вайланд, в своё время проживавшие и работавшие в Штатах. Они положительно отзываются о совместной работе с Навальным, называя его приятным и вежливым человеком.

Однажды мы вместе пили шварцвальдский джин, — рассказал Вайланд.

Соответственно, Навальный купил этот фильм. Неизвестно, в какую сумму это обошлось, учитывая высокую сложность работы и её секретность, но, как полагает Пятый канал, оппозиционер мог использовать средства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом).

Стоит отметить, что место пребывания Навального в Германии после выписки из больницы было засекречено. Однако авторы издания установили, что он находился во Фрайбурге — на одном из видео, который блогер опубликовал в соцсетях, видны узнаваемые городские строения. А до этого, также судя по его соцсетям, он отдыхал в Шварцвальде. Уточняется, впрочем, что он был не только там — финальный монтаж фильма проводился в Кирцхартене.

Сложно оценить достоверность этой информации, однако на днях журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж, из которого следует, что так называемый дворец Путина в Геленджике находится на нулевом этапе строительства — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон». По словам строителей, возведение здания закончится примерно через пять-шесть лет. Авторы призвали владельцев «дворца» отозваться.

Между тем, как писал NEWS.ru, представитель Аркадия Ротенберга подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром дворца под Геленджиком, который в расследовании политика Алексея Навального назван «дворцом Путина». Накануне сам Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта и планирует сделать в здании отель. А до этого журналисты сообщали, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовятся публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. СМИ писали, что это может быть либо член совета директоров СИБКРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги.