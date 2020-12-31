СМИ: Ефремов хотел сбежать в Латвию после ДТП

https://static.news.ru/photo/5dd46fcc-4b77-11eb-8445-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В истории о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова вскрылась новая деталь. Как утверждает KP.RU, артист после случившегося хотел сбежать в Латвию.

Издание со ссылкой на источник, близкий к делу, рассказывает , что Ефремов был очень напуган и хотел отправиться именно в Латвию, где у него есть недвижимость и вид на жительство. При этом неясно, как он хотел вырваться из-под домашнего ареста, когда к его ноге был пристёгнут электронный браслет.

Источник заявил, что от попытки бегства актёра отговорил его бывший адвокат Эльман Пашаев. Сам юрист, получивший после дела Ефремова скандальную известность, однако, отказывается от пояснений, хоть и не опровергает слухи.

Откуда у вас такая информация? Я не могу это комментировать. Скоро вы сами всё узнаете, — заявил Пашаев.

Именно Эльман Пашаев, как уверен Ефремов, виноват в том, что артиста приговорили к восьми годам колонии. ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице. Артист провёл около двух месяцев под домашним арестом.

После суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. При этом Ефремов, изначально записавший покаянное обращение, на суде вдруг стал отрицать свою вину. Позже артист признавался, что делал это под влиянием Пашаева и тем самым только усугубил ситуацию. В итоге уже другие адвокаты добились для Ефремова смягчения приговора и сокращения срока до 7,5 года.

Как писал NEWS.ru, вдова Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актёра Михаила Ефремова, рассказала, что её возмутило поведение артиста в суде. По её словам, со стороны Ефремова не было никакого сочувствия к близким покойного.

Из колонии Ефремов стал писать письма родным Сергея Захарова с просьбами простить его. В частности, написал он и вдове погибшего. Она не понимает, для чего было нужно это письмо.