СМИ: директора Росгосцирка оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a286b8a4-895e-11ea-a8de-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шемякин Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Мировой судья в Туле оштрафовал местного жителя на 500 рублей за нарушение режима самоизоляции. Тульские СМИ сообщают, что штраф получил директор Росгосцирка Владимир Шемякин.

Как сообщает пресс-служба областного судебного департамента, Шемякин вернулся 15 марта из Латвии. Он должен был находиться в изоляции по адресу регистрации на протяжении 14 дней, но не выполнил это требование.

NEWS.ru писал, что 60% россиян выступили за жёсткий карантин. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Больше всего жёсткие меры поддерживают граждане старше 60 лет, за более мягкие меры выступают респонденты в возрасте 18-24 лет (34%).

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал власти разрешить россиянам гулять в парках и скверах при условии соблюдения социальной дистанции. Политик считает, что длительное нахождение в квартирах не прибавит людям здоровья.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.