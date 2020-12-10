СМИ: более чем в 30 городах прошли пикеты в защиту видеоблогера Дейнеко

https://static.news.ru/photo/092832b4-3b10-11eb-baeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пикеты в защиту видеоблогера Андрея Дейнеко прошли более чем в 30 городах России. Об этом сообщают СМИ. Ранее мужчину задержали по обвинению в нанесении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища, подведомственного ГБУ «Ритуал».

Одиночные пикеты прошли в 30 российских городах. Участники акции утверждают, что блогер общался с мужчиной в присутствии полицейских и свидетелей, поэтому нельзя обвинять его в избиении другого человека. Дейнеко задержали по обвинению в нанесении телесных повреждений заместителю директора Николо-Архангельского кладбища Кобе Мезврешвили.

Как пишет Regnum, на видеозаписи общения Мезврешвили и Дейнеко видно, что блогер к пострадавшему «и близко не подходил». Во время инцидента присутствовали полицейские и многочисленные свидетели.

Блогер является автором YouTube-канала «Смертельно опасно». Он освещал проблемы в сфере ритуального бизнеса Москвы и Подмосковья. Одно из расследований касалось незаконного расширения кладбища в Митино.

Николо-Архангельского кладбище находится под управлением ГБУ «Ритуал».

Ранее NEWS.ru сообщил, что журналисты раскрыли криминальные связи мужа сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь Сергея Мохова. Утверждается, что он сотрудничает с московскими криминальными авторитетами в сфере ритуальных услуг. «Похоронная мафия» дала немало денег на предвыборную кампанию блогера в Мосгордуму, но большую часть этих средств муж потратил на себя.