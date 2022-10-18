«Сметая все на своем пути»: эксперт о начале контрнаступления ВС России Военный эксперт Матвийчук: удары по энергоинфраструктуре Украины позволили ВС РФ перегруппироваться

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины позволили российским военным перегруппироваться и доукомплектоваться, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская армия выдохлась, а траты боеприпасов превышают поставки оружия с Запада. Матвийчук утверждает, что в ближайшее время Россия может начать контрнаступление.



Тут надо понимать, что украинская армия выдохлась. На данный момент у них нет достаточного количества резервов, техники и орудий. Также достаточно резко сократились и поставки вооружений с Запада, так как они просто-напросто не успевают перебрасывать их на Украину. В то же время мы нанесли ряд сокрушительных ударов по украинской инфраструктуре. Вот эта совокупность факторов и позволила нам провести перегруппировку и доукомплектование наших частей. <...> Настоящее контрнаступление ВС России еще не началось. И оно начнется только тогда, когда мы пойдем вперед, сметая все на своем пути, — считает эксперт.

Он отметил, что российским военным уже удалось взять под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области. Военный аналитик уверен, что это лишь начало масштабного контрнаступления.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Горобьевка в Харьковской области Украины. По его словам, там же были поражены бойцы первой спецбригады ВСУ. Точное их количество не приводится.

Помимо этого, Вооруженные силы России помешали ротной тактической группировке ВСУ провести атаку вблизи населенного пункта Кисловка под Харьковом. Украинские военные были отброшены на исходные позиции. Потери со стороны украинской армии составили более 60 военнослужащих, один танк, три боевых бронеавтомобиля и два пикапа, указал Конашенков.