Цены в столовой Госдумы сняла на видео экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева, которая ранее ушла с поста мэра Якутска из-за проблем со здоровьем, перед началом пленарного заседания провела видеоэкскурсию в своём Instagram по столовой Государственной думы. Она показала, сколько депутаты тратят на обычный перекус.

Например, пара сосисок стоит всего 72 рубля, свекольный салат — 61 рубль, брокколи можно купить за 105 рублей, а филе судака — за 410 рублей. Сэндвич с сёмгой и огурцом — 251 рубль, жареные баклажаны — 116 рублей, а салат оливье — 88 рублей.

По словам депутата, перерывов между заседаниями у них нет, поэтому они сидят четыре часа — с полудня до 16:00.

Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное, чтобы без ущерба для дела. Есть ещё один буфет, побольше, его потом покажу. Ещё не была там, — подписала видео Авксентьева.

Ранее советник лидера партии «Новые люди» заявила, что женщинам нужно выбирать политическую деятельность, поскольку они с мужчинами демонстрируют разные взгляды на одни и те же вопросы.