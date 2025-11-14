Смешиваю все ингредиенты в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите: обалдеть, как просто

Смешиваю все ингредиенты в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите: обалдеть, как просто

Этот пирог станет вашим любимым рецептом быстрого десерта, который не требует духовки и особых кулинарных навыков. Смешиваю все ингредиенты прямо в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите — обалдеть, как просто!

Вам понадобится: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 стакан воды, 1 ст. л. уксуса 6%, 5 ст. л. растительного масла. Для заливки: 3 ст. л. сгущенки и 1 стакан молока. В сухую сковороду с антипригарным покрытием высыпьте все сухие ингредиенты, перемешайте, затем добавьте воду, уксус и масло. Тщательно перемешайте до однородности и готовьте под крышкой на медленном огне 20–25 минут. Пока пирог горячий, сделайте в нем несколько проколов вилкой и равномерно залейте смесью вареной сгущенки и молока. Дайте полностью остыть в сковороде.

Вкус этого пирога напоминает нежный шоколадный пудинг — влажный, пористый и очень шоколадный внутри, с кремовой пропиткой сверху, которая идеально балансирует сладость. Текстура получается невероятно нежной, а карамельные нотки вареной сгущенки дополняют глубокий вкус какао. Подавайте пирог охлажденным.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку круче чизкейка «Сан-Себастьян»: простые продукты творят настоящее чудо.