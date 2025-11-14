Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 07:46

Смешиваю все ингредиенты в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите: обалдеть, как просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот пирог станет вашим любимым рецептом быстрого десерта, который не требует духовки и особых кулинарных навыков. Смешиваю все ингредиенты прямо в сковороде и готовлю шоколадный пирог на плите — обалдеть, как просто!

Вам понадобится: 1 стакан муки, 1 стакан сахара, 4 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 1 стакан воды, 1 ст. л. уксуса 6%, 5 ст. л. растительного масла. Для заливки: 3 ст. л. сгущенки и 1 стакан молока. В сухую сковороду с антипригарным покрытием высыпьте все сухие ингредиенты, перемешайте, затем добавьте воду, уксус и масло. Тщательно перемешайте до однородности и готовьте под крышкой на медленном огне 20–25 минут. Пока пирог горячий, сделайте в нем несколько проколов вилкой и равномерно залейте смесью вареной сгущенки и молока. Дайте полностью остыть в сковороде.

Вкус этого пирога напоминает нежный шоколадный пудинг — влажный, пористый и очень шоколадный внутри, с кремовой пропиткой сверху, которая идеально балансирует сладость. Текстура получается невероятно нежной, а карамельные нотки вареной сгущенки дополняют глубокий вкус какао. Подавайте пирог охлажденным.

Ранее стало известно, как приготовить запеканку круче чизкейка «Сан-Себастьян»: простые продукты творят настоящее чудо.

Проверено редакцией
Читайте также
Если дома ждет скоблянка — спешу с работы: не рагу, а настоящий шедевр славянской кухни
Общество
Если дома ждет скоблянка — спешу с работы: не рагу, а настоящий шедевр славянской кухни
Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата
Общество
Готовлю печень так, что не отличить от нежного мяса — вот наш семейный рецепт сытного салата
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Общество
Укладываю слоями и жду боя курантов. Салат «Белая лошадь» принесет удачу и деньги в Новый год
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Семья и жизнь
Простая панакота с желатином: идеальный десерт за 15 минут
Тертый пирог «Лимонник»: вы его приготовите не один раз — простой рецепт выпечки к чаю
Общество
Тертый пирог «Лимонник»: вы его приготовите не один раз — простой рецепт выпечки к чаю
рецепты
пироги
шоколад
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области назвали последствия ночной атаки ВСУ
В Южной Корее раскрыли, где будет строиться АПЛ для войск страны
С бывшего депутата думы Мегиона взыскали более 26 млн рублей
Клиенты Ozon теперь могут оставить чаевые работникам ПВЗ
Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России
Онищенко поставил точку в вопросе мытья сырой курицы
Высокопоставленные сотрудники ФСИН стали фигурантами уголовных дел
Россиянам напомнили о крупных штрафах за содержание животных в квартирах
Зверски убивавшего целые семьи маньяка парализовало в колонии
«Стало для нас сюрпризом»: почка свиньи «атаковала» человека
В Госдуме рассказали о состоянии международной торговли России
На Александра Серова подали в суд
Осенний промысел: как охотиться на бобра? Научим, когда и где искать зверя
Алена Аверочкина из Совкомбанка вошла в топ-10 руководителей МСП
Глава Краснодарского края раскрыл последствия атаки БПЛА на регион
Украинские спецслужбы следили за российским чиновником через вазу-шпион
В Приморье арестовали мужчину за сбыт ядовитого вещества
Аэропорт Оренбурга повторно ввел ограничения на полеты
В Уфе задерживаются более 20 ночных и утренних авиарейсов
ВСУ ударили дронами по гражданским объектам в Саратове
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.