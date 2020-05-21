Смертность от рака и сердечно-сосудистых болезней резко вырастет в РФ

https://static.news.ru/photo/a0b33d70-9af9-11ea-a746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост смертности от рака и сердечно-сосудистых болезней ждёт россиян на фоне пандемии. Это связано с ухудшением доступности медицины из-за коронавируса.

Специалисты перегружены, лечебные учреждения массово перепрофилируют, выбывающие при этом мощности никак не компенсируются. Приостановлены обследования, из-за чего снизилось выявление рака на ранней стадии, приводят мнение врачей «Известия».

Поэтому осенью медики ожидают взрыва онкозаболеваний, особенно в запущенной стадии. Это приведёт к росту нагрузок на лечебные учреждения.

Негативно скажется ныне существующая ситуация с медициной и на здоровье тех, кто испытывает проблемы с сердцем. Многие бояться обращаться в больницу из страха подхватить коронавирус. В итоге люди терпят плохое самочувствие и обращаются за помощью только лишь на поздних сроках заболевания, когда медики фактически не могут им помочь.

Не сразу вернутся к привычному ритму и перепрофилированные больницы. Многим понадобятся их аппараты и техника, а помещения надо будет продезинфицировать от коронавируса. После этого нужно провести тесты среди всех сотрудников и дождаться их результатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница подмосковного Королёва Нина Волкова, страдающая острым лимфобластным лейкозом, не может попасть на госпитализацию якобы по причине карантина. Об этом рассказала её дочь Марина Волкова.