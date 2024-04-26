Смерти, болезни, радиоактивная грязь: Чернобыльская катастрофа в цифрах

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Сегодня, 26 апреля, исполнилось 38 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Взрыв на четвертом энергоблоке вошел в историю как одно из самых масштабных и разрушительных ЧП в атомной энергетике. Из-за аварии непригодными для жизни стали город Припять и несколько других поселений.

Последствия чернобыльской катастрофы мир испытывает до сих пор — загрязнение больших площадей радиоактивными продуктами будет ощущаться еще не одно десятилетие. О том, что произошло 26 апреля 1986 года и какие последствия имело, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru