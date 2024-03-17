«Смертельно опасные»: какие заболевания собака может передать человеку Кинолог Голубев: собака может заразить человека бешенством и туберкулезом

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Собака может не только заразиться опасными заболеваниями сама, но и передать их человеку, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, хозяева не должны пренебрегать гигиеной и прививками питомцев.

Важно следить за состоянием собаки, ведь это касается не только животного, но и хозяина. Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом, — подчеркнул специалист.

Наиболее опасным заболеванием из вышеперечисленных кинолог назвал бешенство. Как уточнил Голубев, оно не лечится и приводит к летальному исходу. Заразиться бешенством можно через слюну больной или непривитой собаки, добавил он.

Лишай питомцы способны подхватить при контакте с другими животными. Грибок размножается достаточно быстро, вызывает зуд и выпадение шерсти, отметил кинолог.

Ранее Голубев предупреждал, что собаку нельзя кормить объедками и едой со своего стола, такое питание испортит питомцу здоровье и может даже привести к его гибели. По словам специалиста, наиболее опасны для животных кости от жареного мяса, сырая свинина и крупы с тушенкой.