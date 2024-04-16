«Смерть» Буданова, драма Меган Фокс, споры о Янковском: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Кирилл Буданов, Меган Фокс, Иван Янковский

СМИ сообщили о возможной гибели главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, американская актриса Меган Фокс спровоцировала слухи о расставании с женихом Machine Gun Kelly, кинокритик Александр Шпагин назвал одно преимущество актера Ивана Янковского перед своим дедом народным артистом СССР Олегом Янковским, который никогда не был мастером перевоплощений, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о «смерти» Буданова

Телеканал «Царьград» со ссылкой на ряд источников сообщил, что директор Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов мог погибнуть в результате ракетного обстрела расположенного в районе Чугуева Харьковской области полигона. Официального подтверждения этой информации не поступало. По данным телеканала, были «убиты важные чины». В издании также допустили, что на месте удара мог быть главком ВСУ Александр Сырский, а не Буданов.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможная ликвидация главы ГУР Украины Кирилла Буданова и главкома ВСУ Александра Сырского ничего не решит.

По его словам, в стране практически нет бункеров, способных выдержать удары российских ракет, поэтому, если бы было принято решение об их ликвидации, не получилось бы скрыться.

«Я бы воздержался от комментария по поводу того, что Буданова и Сырского отправили на тот свет. [Их] ликвидация ничего не решит. Сырского нам лучше сохранять с учетом того, как качественно он бросает на утилизацию украинских националистов и как он бежит из одного населенного пункта в другой», — сказал Рогов.

Позднее появилась информация, что военным, чья гибель вызвала слухи о смерти Буданова, оказался рядовой солдат — младший сержант Павел Петриченко. Украинский военнослужащий был известным националистом и являлся инициатором запрета азартных игр для бойцов ВСУ. Петриченко погиб не в харьковском Чугуеве, а в Донецкой Народной Республике. Обстоятельства его смерти до конца неизвестны. По одним данным, боец мог быть ликвидирован при ударе ВС России, по другим — в ходе работы снайпера.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Как Меган Фокс намекнула на разрыв с Machine Gun Kelly

Голливудская актриса и фотомодель Меган Фокс, известная зрителям по фильмам «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя», спровоцировала слухи о расставании с женихом Колсоном Бейкером, известным как рэпер Machine Gun Kelly. В разговоре с журналистами на фестивале Coachella 37-летняя знаменитость дала одиноким женщинам ряд советов. Она порекомендовала представительницам слабого пола развивать навыки и искать свое хобби.

«Не тратьте свою энергию на мужчин. Все, что они хотят сделать, — это истощить вас. Просто двигайтесь дальше. Инвестируйте в себя», — заявила актриса.

На музыкальном фестивале Фокс предстала в довольно неожиданном образе — белом топе, джинсовых шортах, черной кожаной куртке и с длинными небесно-голубыми волосами. Она призналась, что сейчас у нее голубой боб, но ее стилисты нарастили волосы, чтобы это было больше в духе Coachella. При этом актриса подчеркнула, что важно просто быть собой, а не менять стиль только ради фестиваля.

Информация о проблемах в отношениях Фокс и Machine Gun Kelly стала появляться еще год назад, когда актриса удалила все совместные фото из блога. После этого пара заявила, что хочет дать второй шанс своим отношениям и попытаться поработать над ними. В подкасте Алекс Купер Call Her Daddy она признавалась, что в 2023 году расторгла помолвку из-за чрезмерного внимания публики. При этом артистка напрямую не сказала, разорвали ли они окончательно свои отношения.

Интервьюер, чтобы восстановить хронологию отношений пары, заметила, что актриса и музыкант сначала обручились, а затем, по-видимому, отменили помолвку. Фокс подтвердила это.

«Все, что ты перечислила, — так оно и было... Я видела, как это (отсутствие официальных заявлений. — NEWS.ru) сбивает с толку и интересует людей», — призналась она.

Актриса не стала уточнять, каков теперь их статус, однако подчеркнула, что продолжает считать Бейкера своей душой-близнецом. Фокс считает, что между ней и Бейкером всегда будет связь.

В последнее время Фокс нередко удивляет поклонников кардинальной сменой имиджа. Несколько недель назад на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она показала новые цвет волос и стрижку. На снимках звезда позирует с каре пепельно-голубого цвета. На ней надет лаконичный черный топ, образ дополняет макияж — глаза с эффектными стрелками и нежно-розовый блеск на губах.

«Вступаю в эпоху джедаев», — подписала фотографии девушка.

До этого Фокс носила длинные розовые волосы. Каре она делает не впервые. Некоторое время назад она уже носила такую прическу ярко-малинового цвета.

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Какое преимущество у Ивана Янковского перед звездным дедом

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что у актера Ивана Янковского есть одно преимущество перед своим дедом Олегом Янковским, который никогда не был мастером перевоплощений. По его словам, Янковский-младший, наоборот, «из породы перевоплощенцев» и является тонким, разносторонним актером. В то же время Шпагин отметил, что Олег Янковский является великим актером, который был очень хорош в своем образе.

«Если говорить об их возрасте, они идут очень ровно, равновелико. Более того, у Ивана Янковского есть определенное преимущество перед дедом, потому что Олег Янковский никогда не перевоплощался. Он пытался перевоплотиться в фильме „Паспорт“, но получилось нелепо. Как будто очень умный человек косит под отморозка. Но в своем образе он был прекрасен. Великому актеру не нужно перевоплощаться, можно просто прекрасно играть. А Иван Янковский как раз из породы перевоплощенцев. Я просто не узнал его в фильме „Текст“», — сказал Шпагин.

Кинокритик назвал Ивана Янковского серьезной надеждой российского кино. Он выразил мнение, что Янковский-младший превратится в выдающегося актера.

«Скорее всего, так и будет. Я думаю, он будет набирать и набирать», — добавил Шпагин.

Коллега Янковского по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый заявил, что тот не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса. Кологривый также усомнился в актерском таланте Янковского.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Иван Янковский

«А он (Янковский. — NEWS.ru) не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — сказал Кологривый.

В январе в интервью блогеру Эльдару Джарахову Кологривый также выступил с критикой коллег — молодых актеров и представителей актерских династий. По его словам, в сериале «Слово пацана», где Янковскому досталась главная роль Вовы Адидаса, настоящим был только сам Никита.

«Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале — кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет, что знает эту жизнь», — заявил Кологривый.

При этом кинокритик Александр Шпагин заявил, что Кологривый решил создать себе имидж правдоруба, выступая с критикой Янковского. По его словам, после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы помолчать. Шпагин не согласился с высказываниями в адрес Янковского, назвав его очень хорошим актером, чья карьера только началась.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

«Если жизнь чему-то учит Кологривого, то немногому. Лучше бы он пока молчал. Он решает играть в имидж некоего правдоруба. Подумал: „Хулиганом пока не буду, а то действительно мне грозит судьба Алексея Панина, но я буду правдорубом. Буду поддерживать этот имидж“. Насчет Ивана Янковского он совершенно неправ. Мы не знаем, удастся ему переплюнуть деда или нет. Иван Янковский — очень хороший актер. Он еще в начале своей карьеры», — сказал Шпагин.

После получения в пятый раз премии «Золотой орел» за роль следователя в сериале «Фишер» Янковский обратился к хейтерам, которые считают его заслуги в карьере несправедливыми. По словам актера, если такой артист, как он, родился в киносемье, то многие будут говорить о его удачах в карьере именно благодаря звездным родственникам. Однако, как отметил Янковский, он пытается развиваться и удивлять не только зрителей, но и самого себя.

«Так вышло, что, если ты из киносемьи и являешься сыном, внуком и т. д. и т. п., на тебя часто смотрят с каким-то внутренним ощущением того, что все то, что хорошее с тобой происходит, — это непременно благодаря твоим предкам. Это блат. Дед великий, внук — дерево. Приятно ли мне получать награды? Безусловно. Делают ли они меня человеком лучше? Нет. Но что точно награды мне дают, так это понимание того, что наш цех видит, что я работаю. Я пытаюсь развиваться. Пытаюсь удивить себя, пытаюсь дотянуться до чего-то, чего я и сам не знаю», — высказывался актер.

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