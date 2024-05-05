Смелая панда Катюша вышла в уличный вольер и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша снова вышла в уличный вольер, там она находилась на протяжении 20 минут, кадры с прогулки опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По словам Акуловой, Диндин не заметила отсутствия детеныша рядом, она сидела внутри вольера и ела бамбук.

Смелая Катюша продолжила свои шаги в уличный вольер еще дальше. Она гуляла уже 20 минут. Мама Диндин даже не успела заметить, что ее дочь гуляет (или сделала вид, что не замечает), пока сама сидела внутри вольера и лакомилась бамбуком, — подписала видео Акулова.

Ранее Акулова разместила видео, на котором запечатлена отдыхающая в вольере панда Катюша. На кадрах видно, как животное лежит на бревнах кверху брюшком. До этого появились кадры, на которых Катюша с самого утра занимается гимнастикой на бревнах в большом вольере. Она очень умело кувыркалась и передвигалась по деревянному настилу, не забывая переводить свой взгляд на камеру.

В Московском зоопарке рассказывали, что панда Катюша является очень умным, своенравным и хитрым животным. В учреждении подчеркнули, что малышку невозможно перехитрить, сотрудникам остается подстраиваться под ее режим дня и настроение.