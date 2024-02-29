Смартфоны Xiaomi массово перестают работать по всему миру Пользователи смартфонов Xiaomi массово пожаловались на сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи смартфонов бренда Xiaomi массово жалуются на сбой в работе гаджетов, сообщает издание 3DNews. По его данным, предварительно, причиной этого стало обновление программного обеспечения, проблема затронула гаджеты, работающие на MIUI и HyperOS.

Отмечается, что после перезагрузки смартфон не запускается в обычном режиме, а переходит в режим цикличной перезагрузки, пользоваться телефоном при этом невозможно. Публикации о сбоях начали появляться в группе российских пользователей китайского бренда во «ВКонтакте».

Одна из владельцев телефонов Xiaomi написала, что ее устройство постоянно перезагружается. Другой пользователь сообщил, что с его гаджетом происходит то же самое и началось это после обновления операционной системы.

Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — отреагировали на сообщения представители Xiaomi.

27 февраля мессенджер Telegram начал работать со сбоями, о чем свидетельствовали данные сервиса Downdetector и сообщения пользователей. Отмечались неполадки в работе веб-версии и мобильного приложения. При этом сбой затронул не всех пользователей.

До этого крупный сбой в работе мессенджеров был зафиксирован 24 января. Тогда не работали приложения Telegram и WhatsApp. Наибольшее количество сбоев было зафиксировано в Новосибирской области, Хабаровском крае, Москве, а также в Санкт-Петербурге. Предполагается, что причиной сбоя стали профилактические работы, проводившиеся Роскомнадзором.