Смартфоны помогут россиянам избежать контактов с заражёнными коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4335b41e-28e5-11eb-be3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи смартфонов получат возможность скачать приложение, которое призвано отслеживать контакты заражённых коронавирусом. Сервис «COVID Трекер» разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с мэрией Москвы в партнёрстве с компаниями Google и Apple.

Благодаря ему россияне смогут узнать о возможном инфицировании и получат совет, что делать в такой ситуации. Выявлять угрозу телефон с включённым Bluetooth будет, сканируя окружение в радиусе до 10 метров. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение сможет оценить риск заражения. Как уверяют разработчики, все такие контакты анонимно записываются на устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и другие будут уведомлены о возможном риске.

Как заверили в Минцифре, приложение заботится не только о здоровье, но и о персональных данных граждан, «не собирает и не отдаёт никакой личной информации». Личность заболевшего не раскрывается, а данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через 14 дней.

Установка приложения, как и информирование о факте заболевания — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват, — приводит пресс-служба Минцифры слова главы ведомства Максута Шадаева.

В ближайшее время скачать новинку можно будет в Google Play и App Store.

По его словам, «использование приложения абсолютно анонимно и безопасно: не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать».

Основу для технологии Google и Apple предложили в начале мая. Подобные проекты реализованы уже более чем в двух десятках стран. Однако эффективность сервиса напрямую зависит от количества людей, которые установили приложение на свои смартфоны и добросовестно внесли данные о своём здоровье, писал NEWS.ru.