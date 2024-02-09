Готовимся служить до 70 лет: новости о мобилизации в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Министерство обороны России подготовило законопроект, в котором предлагается установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Как отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, законопроект планируют обсудить в ближайшие две недели — до 22 февраля. Зачем это нужно, что изменит новый законопроект — в материале NEWS.ru.

В чем суть нового законопроекта

Согласно законопроекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, Минобороны предлагает установить предельный возраст службы по контракту в период мобилизации. Ранее он не был ограничен. Сейчас же его предлагается установить на отметке 70 лет для высших офицеров, для всех остальных — на границе 65 лет.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас в законодательстве РФ нет юридической нормы, которая определяла бы предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время военнослужащих, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Там же отмечено, что документ коснется военнослужащих, заключивших контракты с 24 февраля 2022 года.

Зачем нужно устанавливать предельный возраст для контрактников

Адвокат Михаил Салкин рассказал NEWS.ru, что сейчас действительно нет четких критериев по возрасту, навыкам, чтобы определить, кто может и не может служить по контракту. По сути, заключить договор с Минобороны может любой человек старше 18 лет с образованием не менее девяти классов и годный по состоянию здоровья. Исключение составляют только мужчины, у которых есть четверо и больше детей младше 16 лет, уточнил адвокат.

Он предположил, что новый законопроект разработали в связи с вероятной потребностью уволить с военной службы тех ранее набранных контрактников, кто достиг предельного возраста и в силу этого не может исполнять обязанности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

«Мне кажется, это попытки провести законодательные изменения, чтобы начать увольнять и ротировать людей, не отменяя ранее принятых законов», — подчеркнул адвокат.

Какой предельный возраст для военнослужащих установлен сейчас

На данный момент в России действует федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в котором прописан предельный возраст военнослужащих. По данному документу для маршалов, генералов армии, адмиралов флота, генерал-полковников он составляет 65 лет, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров, контр-адмиралов — 60 лет, полковников и капитанов первого ранга — 55 лет, военнослужащих с иным воинским званием — 50 лет. Однако в период мобилизации эти ограничения не имеют силы.

Кроме того, закон не запрещает заключать новый контракт на военную службу и по достижении предельного возраста. В частности, для высших воинских званий его срок устанавливает президент.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Какие еще изменения готовятся в законе о мобилизации

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России могут быть рассмотрены поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Они касаются расширения круга людей, которые имеют право претендовать на отсрочку от военной службы. По словам Останиной, сейчас в России более 2,3 миллиона многодетных семей, которых государство не защищает в полной мере. Например, отцы троих детей подлежат мобилизации. Законопроект Останиной призван устранить подобную «несправедливость».

«Мой законопроект, а он внесен в Госдуму, сейчас найдет поддержку. Потому что мои поправки в директиву Генштаба были поддержаны Генштабом. 11 тысяч отцов вернулись, будучи уже мобилизованными. Этого недостаточно, нужен закон, чтобы не допустить ненужной, излишней социальной напряженности. Я составила письмо в комитет по обороне и уже получила подтверждение со стороны председателя Андрея Картаполова о том, что в марте законопроект будет рассмотрен», — рассказала Нина Останина.

Останина уверена: эти меры направлены на то, чтобы российские семьи могли доверять государству и рассчитывать на его поддержку.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Проводы призывника в рамках частичной мобилизации

Как реформировали армию в 2023 году

Как следует из материалов Минобороны, более 640 тысяч человек служат в российской армии по контракту. Кроме того, более 40 тысяч человек приняли участие в специальной военной операции на Украине в составе отрядов БАРС (Боевой армейский резерв страны).

БАРС создали в 2015 году по указу российского президента Владимира Путина. В состав отрядов, в частности, включили представителей казачьих объединений. Наибольшее число добровольцев — 6,5 тысячи человек — отправились туда из Ростовской области и Краснодарского края. В настоящее время более семи тысяч человек из БАРСа выполняют задачи в зоне боевых действий.

В 2023 году в России приняли несколько законодательных поправок, повышающих предельный возраст для лиц, находящихся в запасе. С 2024 года для военнообязанных первого разряда он увеличился с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.

Также поднята возрастная планка для военнослужащих запаса: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, граждан с иным воинским званием — с 45 до 55 лет. Иностранцы, желающие служить по контракту в России, смогут делать это до 52 лет. Кроме того, была изменена верхняя граница срочного призыва — с 27 до 30 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Помимо этого, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ — с 2 039 758 до 2 209 130 человек. В новое штатное расписание включены 1 320 000 военнослужащих против 1 150 628 человек, что числились там ранее. В Госдуме тогда поясняли, что наращивание армии будет происходить за счет контрактников. При этом, подчеркивали в оборонном ведомстве, увеличение призыва на срочную службу и проведение мобилизации не запланировано.

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