Служба в армии может стать причиной досрочного выхода на пенсию

https://static.news.ru/photo/a0f7d974-7b1a-11eb-a74e-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Совфед и Минтруд обсуждают возможность включения срочной службы в армии в трудовой стаж, который будет учитываться для досрочного выхода на пенсию.

Как сообщила в беседе с ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, ежегодно на эти цели необходимо будет изыскивать два миллиарда рублей.

Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека, в отличие от других нестраховых периодов, нет права выбора, — рассказала она.

Сенатор отметила, что из-за службы в армии в итоге человек оказывается в менее выгодных условиях в пенсионном отношении.

Бибикова напомнила, что президент Владимир Путин ранее предложил внести поправки в закон, которые оговаривают «назначение пенсии на льготных условиях для лиц, которые имеют длительный стаж работы». У мужчин это 42 года стажа, а у женщин 37 лет.

Сенатор отметила, что декретный отпуск, например, не учитывается в стаже, потому что человек не работал. А вот включение службы в армии в нестраховые периоды вызывает много вопросов.

Ранее NEWS.ru писал, что для борьбы с бедностью в России принимается целый ряд мер. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, правительство выделяет средства на повышение оплаты труда, индексацию пенсий не ниже уровня инфляции, выплаты безработным и финансовую помощь семьям с детьми.