Служба по контракту: что надо знать, сколько платят, отправят ли в зону СВО Ответы на главные вопросы о контрактной службе в российской армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве, Санкт-Петербурге и целом ряде регионов страны заработала горячая линия и онлайн-запись для тех, кто желает пойти на военную службу по контракту. Также в городах открылись специальные мобильные пункты для потенциальных контрактников. Одновременно с этим в Telegram появился специальный чат-бот, который отвечает на вопросы тех, кто решил служить по контракту. Как записаться на профессиональную службу в армии и не столкнуться с серьезными проблемами — в материале NEWS.ru

Как заключить контракт на военную службу

Желающие пополнить ряды Вооруженных сил РФ должны прийти в единый пункт отбора на военную службу в своём городе. Если говорить про Москву, в начале апреля такой пункт открылся по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Как выяснил NEWS.ru, работа в пункте организована по принципу одного окна.

Потенциальный контрактник может подать здесь соответствующее заявление, пройти медицинский осмотр и оформить все необходимые документы. Помощь посетителям оказывают волонтеры. Схожие пункты открылись в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Липецке, Новосибирске и многих других городах России.

Заключить контракт может каждый желающий?

Нет, поскольку изначально те, кто хочет служить в армии по контракту, должны пройти медицинское обследование. Ехать никуда не придется, врачи проводят осмотры в этом же здании пункта отбора. Если здоровье подкачало, то доктора, конечно, откажут кандидату.

Как рассказали NEWS.ru на открытой горячей линии, главное условие — подходить по возрасту. В контрактники берут граждан от 18 до 60 лет. При этом образование и опыт работы особого значения не имеют.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Пункт отбора на военную службу по контракту

Записаться на службу в Москве могут только москвичи?

Оператор горячей линии рассказала корреспонденту NEWS.ru, что прийти в единый пункт отбора в Москве могут и приезжие из других регионов России и даже иных государств. Об этом ранее заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

На какой срок заключают контракт в армии

По словам военкома Локтева, срок прохождения военной службы по контракту определяется индивидуально для каждого кандидата. Однако минимальный срок составляет 11 месяцев.

Для чего нужен военный чат-бот

Необходимую информацию об условиях набора на контрактную службу можно узнать по телефону горячей линии — 117. Кроме того, в Telegram запущен и специальный чат-бот @MskContract_bot. С его помощью можно узнать, как записаться на прием в пункт отбора, а также о полагающихся мерах поддержки. Бот предлагает задать ему интересующие вопросы. Однако, как показал эксперимент, проведённый NEWS.ru, система может ответить далеко не на все из них.

Какие выплаты положены военнослужащим по контракту

Военнослужащим по контракту гарантированы федеральные и региональные выплаты в зависимости от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов. Например, единовременная выплата при подписании контракта не менее чем на год — 195 тысяч рублей. Дополнительная городская выплата военнослужащим, поступившим на службу в Москве, — 50 тысяч рублей за полный календарный месяц.

Общая сумма денежных выплат, включая оклад, надбавки, единовременные платежи и премии, зависит от места прохождения службы (в зоне СВО или другой), а также от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Пункт отбора на военную службу по контракту

Могут ли контрактника отправить в зону СВО?

Ответа на этот вопрос бот не знает, однако порядок и условия заключения контракта, где указаны в том числе права и обязанности потенциального военнослужащего, определены в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» и в Положении о прохождении военной службы, утвержденном указом президента РФ. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

По его словам, контракт заключают и с теми, кто не имеет военно-учётной специальности, но обладает необходимым образованием. Соответственно, сейчас кандидат может выбрать воинскую часть и специализацию, если это отвечает текущей потребности войск.

«Однако военный комиссариат, который оформляет документы для заключения контракта, не связан обязательством предоставить возможность заключения контракта в соответствии с желанием кандидата, а лишь вправе это сделать при наличии определенных условий: наличие вакансий, соответствие кандидата требованиям условий службы и так далее», — указал Храпач.

Оператор горячей линии Минобороны рассказал корреспонденту NEWS.ru, что сейчас при заключении контракта «на 99% вас отправят в зону СВО». Поэтому выбрать место службы вряд ли получится. На вопрос, где и как новобранец будет проходить подготовку перед участием в спецоперации, собеседник ответил, что «всю информацию вам предоставят в пункте при очной явке».

Что делать, если заставляют подписать контракт?

Как пояснил Сергей Храпач, заключение контракта — исключительно добровольное дело, что и указано в ч.1 ст. 31 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», поэтому никто не вправе принудить человека к заключению контракта.

«Любые случаи принуждения — это уголовно наказуемое деяние. В таких случаях как минимум надо обращаться в подразделения Военной прокуратуры, а затем — в военно-следственные органы», — заявил эксперт. По его словам, принуждение обычно основывается «на запугивании не очень образованных граждан, не знающих своих прав».

Можно ли передумать и расторгнуть контракт на службу в армии?

Самым важным после подписания контракта является тот факт, что гражданин фактически «перестает принадлежать самому себе», рассказал NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

«Без понимания этого факта не следует даже начинать, иначе последуют санкции, а они нынче суровые. Это же не игрушки! Статья 338 УК РФ предусматривает наказание за дезертирство, под которым понимается самовольное оставление места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а также неявка в тех же целях на службу, — от 5 до 15 лет лишения свободы», — напомнил юрист.

Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Пункт отбора на военную службу по контракту

По его словам, следует тщательно оценить риски, поскольку военнослужащим-контрактникам платят хорошие деньги, они имеют серьезный социальный пакет, включающий многочисленные льготы «не за красивые глаза».

«Сами по себе контракты достаточно грамотные, и любые попытки их оспорить оцениваются весьма сомнительно. Поэтому передумать вряд ли получится», — признал Сарбаев.

Эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач, в свою очередь, казал, что контракт в одностороннем порядке расторгнуть можно, но с выплатой неустойки за выданное вещевое довольствие и прочие расходы Минобороны РФ, связанные с заключением контракта и обучением военнослужащего.

«Всё это — по общему правилу», — подчеркнул эксперт. Однако на практике в период СВО действие контракта, по его словам, «можно прекратить чаще всего только в связи со смертью, увольнением по причине негодности к военной службе (ранение/болезнь) или в связи с осуждением».