Служащим в зоне СВО пообещали отпуск через несколько месяцев URA.RU: военных из зоны СВО будут отправлять на отдых через несколько месяцев

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Мобилизованные россияне смогут вернуться домой после истечения контракта или завершения спецоперации, однако каждые несколько месяцев пребывания в зоне СВО их будут отправлять в отпуск, сообщил URA.RU профессор Академии военных наук Николай Тутрин. По его словам, офицеры и подразделения, задействованные в зоне спецоперации, будут сменять друг друга для восстановления сил, как это было в ходе конфликтов в Афганистане, Сирии и на Северном Кавказе.

Не может человек выдержать определенное количество времени в тяжелой обстановке, в боевой тем более. Поэтому он должен отдохнуть. Решением командира идет ротация не только офицеров, но и целых подразделений. <...> Они остаются на определенный срок. Три месяца или полгода, — пояснил Тутрин.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев предположил, что частичная мобилизация в России преследовала несколько целей: пополнение до штата военного времени всех частей, соединений и объединений, а также формирование новых частей соединений, которые в будущем составят основу наступательной группы. Собеседник считает, что в охране новых территорий будут задействованы сотрудники нацгвардии, МВД и МЧС. Кроме того, некоторое количество мобилизованных граждан пройдут службу на границе российского государства в составе частей сил ПВО и других.