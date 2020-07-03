Слушания по делу MH17 возобновятся 31 августа

https://static.news.ru/photo/9f337b5e-bd2c-11ea-a4d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слушания по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года отложены до 31 августа, сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс в ходе судебного заседания.

По его словам, 31 августа начнётся очередной блок слушаний.

Все обвиняемые уже получили повестки о явке в суд, — уточнил он.

Стейнхейс уточнил, что во время нового заседания планируется огласить решения, которые касаются требований, сделанных прокуратурой в защиту ополченца ДНР Олега Пулатова, а также адвокатами его родственников, передаёт ТАСС.

Ранее председательствующий судья также сообщил, что требование о переводе всех документов по делу крушения МН17 на русский язык отклонено Голландским судом.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.