Слухи о найденных на набережной вещах Горбачевой оказались ложными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о том, что сотрудникам экстренных служб удалось обнаружить личные вещи фигуристки Алины Горбачевой на Покровской набережной, не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, на набережной нашли лишь носки белого цвета, предположительно принадлежащие 16-летней спортсменке. Планшет, телефон и рюкзак с документами Горбачевой пока не найдены. В настоящее время поиски подростка продолжаются.

Фигуристка Алина Горбачева пропала без вести после тренировки на «Чкалов-арене» в Москве 28 августа. К поискам спортсменки подключились члены добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». По данным отряда, фигуристка была одета в черный спортивный костюм, белую футболку и серые кроссовки в момент исчезновения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве в целях установления всех обстоятельств пропажи подростка. На Покровской набережной работают кинологи и сотрудники МЧС России. Они проверяют ближайший водоем.

Фигуристки, также посещающие «Чкалов-арену», ранее пожаловались на странного мужчину, преследовавшего их на Покровской набережной. Местные жители также утверждают, что в этом месте часто можно встретить мигрантов и асоциальных личностей, устраивающих пикники.