Слуцкого захотели лишить мандата из-за идеи захоронить Ленина Малинкович призвал лишить Слуцкого мандата из-за идеи похоронить Ленина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Лидера ЛДПР Леонида Слуцкого необходимо лишить депутатского мандата, высказал мнение председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Таким образом он отреагировал на идею кандидата в президенты России похоронить основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ленина рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции на Украине (СВО), это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича, — заявил Малинкович.

Ранее Слуцкий призвал захоронить тело основателя и первого руководителя Советского государства Владимира Ленина в Санкт-Петербурге рядом с могилой его матери. Он подчеркнул, что предание покойного земле является важным для христиан и цивилизованных людей обрядом, проявлением уважения и памяти.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru назвал правильным предложение главы ЛДПР Леонида Слуцкого похоронить Владимира Ленина рядом с матерью. Вождя мирового пролетариата, по его мнению, нужно захоронить согласно православным традициям.