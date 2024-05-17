В ГД выступили за снижение платы за проезд по дорогам для мотоциклистов Депутат Слуцкий: мотоциклисты просят снизить оплату за проезд по платным трассам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением уменьшить стоимость проезда по платным дорогам для мотоциклистов по просьбе владельцев транспорта. Он также выступил за выделение мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на текст его обращения.

Прошу Вас дать поручение Министерству транспорта Российской Федерации и иным заинтересованным органам исполнительной власти проработать возможность внесения изменений в части выделения мотоциклов в отдельную категорию транспортных средств и снижения в их отношении размера платы за проезд по автомобильным дорогам, – говорится в обращении Слуцкого.

Парламентарий также обратил внимание, что уменьшение тарифа для мотоциклистов позволит снизить аварийность на дорогах, так как владельцы таких транспортных средств нередко нарушают законодательство и рискует своим здоровьем. Они проезжают под шлагбаумом в пункте оплаты или пристраиваются за автомобилями и грузовиками.

Госкомпания «Автодор» ранее подняла тарифы за проезд по платным дорогам. На отдельных участках трассы цены за проезд увеличилась в диапазоне 15–25%. Нововведение вступило в силу с 23 апреля.