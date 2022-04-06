Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского может провести Патриарх Кирилл

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий заявил, что отпевание почившего лидера ЛДПР Владимира Жириновского может провести Патриарх Кирилл. Данное заявление политик сделал в эфире телеканала «Россия 24». Слуцкий также отметил, что Жириновский был глубоко религиозным человеком.

Владимир Вольфович был глубоко верующим человеком. Символично, что предстоятель нашей церкви патриарх Кирилл выразил желание лично провести отпевание, — сказал он.

Помимо этого Слуцкий выделил харизму Жириновского и его лидерские качества. Депутат заявил, что за главой фракции ЛДПР стояли люди разных возрастов, которые были готовы пойти за ним. Также Слуцкий подчеркнул, что Жириновский обладал пророческим даром, так как он «предвидел многие знаковые ситуации для России».

С ним не соглашались, но его высоко уважали оппоненты из других политических партий. Невосполнимая тяжелейшая утрата, которую пока ещё невозможно осознать, — заявил чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР Жириновского. Он заявил, что глава фракции многое сделал для становления парламентаризма, отечественного законодательства и всегда отстаивал патриотическую позицию.