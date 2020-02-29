https://static.news.ru/photo/27501514-5afa-11ea-8525-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказываясь от Дня Победы, руководство Украины предаёт память боровшихся с фашизмом предков и становится на сторону исторической лжи. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат отметил, что действующие власти страны повторяют риторику бывшего президента Петра Порошенко и его команды. Они лишают оставшихся в живых ветеранов «святого праздника Великой Победы» в угоду националистам и русофобам, передаёт ТАСС.

О том, что Украина не будет праздновать День Победы 9 мая, некоторое время назад заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко. По его словам, Киев вместе со всей Европой готов простить врагов.

Как ранее писал NEWS.ru, на заявление украинского чиновника отреагировал коллега Слуцкого Дмитрий Новиков. Он пристыдил министра и призвал адекватно оценивать победу советского народа над фашизмом.