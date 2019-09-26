https://static.news.ru/photo/d96ca92e-e057-11e9-8050-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал смерть Жака Ширака. Политик подчеркнул, что бывший президент Франции всегда выступал за конструктивный диалог с Россией и останется в истории как Мonsieur le Président.

С прискорбием узнал об уходе из жизни экс-президента Франции Жака Ширака. Два срока подряд он исполнял полномочия главы Французской Республики и навсегда останется в истории как Мonsieur le Président, — сообщил News.ru парламентарий.

По его словам, экс-руководитель Пятой республики был политиком с мировым именем, того же масштаба, что и Шарль де Голль.

В вопросах двусторонних отношений с Россией Жак Ширак всегда был настроен на конструктив, хорошо знал и любил русскую литературу, достаточно свободно цитировал классиков на русском языке. И, к сожалению, в сегодняшнем диалоге с Парижем нам так не хватает того — «шираковского» — подхода. С ним уходит целая эпоха, — подчеркнул Слуцкий.

Ранее News.ru писал, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87-м году жизни в окружении родных и близких. Экс-глава Пятой республики руководил страной с 1995 по 2007 год.