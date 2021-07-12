Слуцкий может стать замглавы Госдумы

Депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий может стать заместителем председателя парламента в новом созыве. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник. Во время прошлого срока в качестве члена ГД он был в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Предполагается, что на посту замглавы нижней палаты он заменит сына лидера партии Владимира Жириновского Игоря Лебедева, который ушёл из политики.

Слуцкий находится в Госдуме с 2000 года. В последнем созыве он занимал должность председателя комитета по международным делам. Также он входит в санкционные списки Европейского союза и Соединённых Штатов с 2014 года.

В 2018 году трое журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. После этого многие СМИ объявили бойкот ГД. Сам политик называл эти обвинения «заказухой». Комиссия парламента по этике не усмотрела в поведении Слуцкого нарушений. Этот скандал никак не сказался на его политической карьере.

По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» лишилась 19 мест. Партия получит 324 мандата, тогда как в предыдущем созыве у неё было 343 кресла. Меньше мандатов также получит ЛДПР (21 место против 39 в предыдущем созыве). КПРФ, напротив, увеличила количество мест на 15 и займёт 57 кресел (было 42). Больше мандатов получила и «Справедливая Россия — За правду», у которой будет 27 представителей в нижней палате парламента (было 23).

«Новые люди», которые впервые прошли в ГД, получат 13 мест. Партия Роста, не представленная в предыдущей Думе, получила один мандат. По одному креслу оставили за собой «Гражданская платформа» и «Родина». Также в парламенте будет пять самовыдвиженцев (до этого был только один).