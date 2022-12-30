«Случится, как с юристами»: почему мода на айтишников окажется короткой Эксперты полагают, что построить успешную карьеру в IT удастся далеко не всем

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Согласно последним социологическим исследованиям, каждый третий россиянин хотел бы освоить IT-профессию. Карьера айтишника привлекает сегодня многих — прежде всего открывающимися финансовыми перспективами и возможностью работать онлайн. В последние годы эта опция оказалась крайне важной — львиная доля уехавших в этом году за рубеж граждан трудится именно в IT-секторе. Однако эксперты утверждают, что надежды многих «выучиться на программиста и стать успешным» не оправдаются. С большой долей вероятности в данном случае повторится история экономистов и юристов, которыми совсем недавно мечтали стать тысячи россиян.

Мечтают все

Михаил руководит одной из IT-компаний в Поволжье. В последнее время он получает огромное количество резюме от потенциальных соискателей.

Нынешний год стал во многом переломным: многие увидели, как порой важно быть не привязанным к рабочему месту. Например, специалисты, которые трудятся в моей компании, в самом прямом смысле разбросаны по свету: одни работают из нашего российского офиса, вторые — из Турции или Армении, третьи — из Европы. Это ничуть не сказывается на качестве работы. Однако для многих именно возможность трудиться удаленно за достойное вознаграждение — решающий фактор, — рассказал он NEWS.ru.

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По словам собеседника, также все ощутимее вырисовывается тенденция, когда в программисты «приходят совершенно далёкие от отрасли люди».

Последний тренд — большое число вчерашних журналистов, но это еще куда ни шло. Как правило, это люди образованные, обладающие набором важных компетенций, в числе таковых — знание иностранных языков. Но недавно, например, к нашей команде присоединился бывший сотрудник кондитерской фабрики. Он — самоучка, пришел на собеседование, справился, конечно, не со всем, но потенциал виден, а это самое важное, — пояснил Михаил.

Он признаёт, что приход в отрасль случайных, казалось бы, людей — это устойчивый тренд, поскольку «люди хотят изменить свою жизнь к лучшему».

Согласно результатам исследования, проведенного образовательной онлайн-платформой Edutoria совместно с аналитиками холдинга Rambler&Co, большая часть граждан выбрала бы для себя профессию, связанную с IT (33%) и креативными специальностями (32%). Мотивацией для участников опроса стали любознательность (40%), желание больше зарабатывать (32%), карьерные амбиции (16%) и планирование «запасных» вариантов карьеры (12%).

Что касается расходов, 36% опрошенных готовы потратить на онлайн-курсы до 30 тысяч рублей в год, 17% — до 5 тысяч рублей, 15% опрошенных — более 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В обществе сложился определенный стереотип: если ты программист — значит, очень много зарабатываешь. Собственно, отсюда и произрастает основное желание освоить эту профессию, — пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Волкова.

По ее мнению, большинство опрошенных на самом деле слабо представляют, чем конкретно занимаются программисты. Как правило, отмечает Волкова, «многие имеют об этой профессии весьма смутные представления — дескать, программы пишут, не более того».

Недавний опрос рекрутингового сервиса SuperJob показал: более четверти родителей в России хотели бы видеть своих детей специалистами в сфере IT. По данным компании Maximum Education, IT-специальности стали самыми востребованными среди абитуриентов прошлого года. В частности, в топ популярных IT-направлений и специальностей входят информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, прикладная математика и информатика, а также программная инженерия.

Однако эта мода, похоже, ненадолго, прогнозируют специалисты.

Как Гейтс и Цукерберг

На обывательском уровне профессия в IT-сфере действительно кажется беспроигрышным и самым перспективным вариантом. Однако здесь есть множество «но», указывает в беседе с NEWS.ru руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Профессия очень сегментирована внутри. Айтишник — это и разработчик софта, и специалист по большим данным, и специалист по «железу», и операционный работник на рутинных функциях, и даже, кстати, специалист по SMM. Есть еще масса разновидностей. Каждая из них — со своей ценностью на рынке, своим зарплатным потолком и перспективами. А на уровне массовых стереотипов все это смешивается, и судят часто не по нижнему, а по топовому уровню крупных программных разработчиков, которые, конечно, — замечательный ориентир, — пояснил Фирсов.

Он напомнил, что Билл Гейтс, Марк Цукерберг — тоже ведь айтишники. Отсюда, продолжает Фирсов, и возникает иллюзия суперперспектив и больших доходов.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Билл Гейтс

Но на среднем уровне зарплата и востребованность айтишника не выше (скорее ниже), чем специалиста в финансовой сфере. Зарплаты средние, конкуренция точно будет возрастать. Случится, как с юристами или маркетологами в конце 90-х. Вот кто точно будет нужен в перспективе — это инженеры нового типа, адаптированные к новым технологиям, с сильными IT-компетенциями. И другие хард-профессии, прошедшие цифровую трансформацию, — подчеркнул Фирсов.

Он признался, что на месте нашего юношества смотрел бы в первую очередь в эту сторону, хотя данная профессия мало подходит для клипового мышления тиктокеров.

Нынешняя ситуация с IT действительно напоминает ситуацию 90-х годов с экономистами и юристами, соглашается заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, доцент, эксперт РАН Дмитрий Назаров.

Когда мы перешли на рыночную экономику, бухгалтерские школы были в каждом подвале, а вузы, готовящие экономистов, — в каждом колледже. То есть появилось огромное количество частных вузов. На любом предприятии в руководстве есть люди, которые окончили частные вузы, которых сейчас уже нет и в помине. После 2010 года была введена жесткая процедура аккредитации, уменьшено количество бюджетных мест, и рынок «сжался». Сейчас есть потребность заткнуть «дыры» в IT-сфере. Потому на каждом углу готовят «специалистов», — пояснил он NEWS.ru.

Назаров уверен, что спустя некоторое время ситуация повторится и рынок будет отбирать лучших.

По оценкам экспертов, интерес россиян к IT-профессиям подогревается тем, что государство в этом году стало активно вкладываться в развитие IT-отрасли и IT-специалисты, в отличие от других категорий граждан, имеют больше шансов избежать мобилизации.

В конце марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко предупреждал, что после начала специальной военной операции на Украине Россию покинули 50–70 тысяч айтишников, а во «вторую волну» могут уехать еще 70–100 тысяч.

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Таким образом, у мечтающих построить IT-карьеру есть вполне серьезные шансы. Основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева заявила NEWS.ru, что кадровый голод и потребность в квалифицированных кадрах будут возрастать: более 20% IT-компаний закрылись или покинули рынок в первой половине 2022 года, 177 иностранных IT-компаний ушли или заявили о приостановке деятельности в России с начала СВО.

По ее словам, усиливают отток квалифицированных кадров и законодательные инициативы по ограничению удаленной работы для релоцировавшихся россиян. Именно поэтому потребность в квалифицированных кадрах будет возрастать, на удовлетворение этой потребности понадобятся годы.