Случайная находка: врачи — о самом коварном виде рака

Каждая шестая смерть в России происходит из-за онкологических заболеваний. Это вторая по распространенности причина после сердечно-сосудистых патологий. Обследования на некоторые виды рака проводятся в рамках Всероссийской диспансеризации взрослого населения. Еще существуют различные программы скрининга распространённых локализаций — опухолей шейки матки, молочной железы, простаты, лёгких. Профилактики одного из самых коварных видов рака в России практически не проводится. Опухоли печени развиваются бессимптомно, их часто выявляют на поздней стадии. NEWS.ru узнал у врачей, как не пропустить коварную патологию.

Невидимые недруги

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рак печени — тяжелая патология, занимающая четвертое место по смертности среди онкологических заболеваний в мире заявил NEWS.ru к.м.н, врач онколог, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Валерий Бредер. Самый распространенный его вид — гепатоцеллюлярная карцинома. Более 65% пациентов умирают в течение одного года после постановки этого диагноза. Это обусловлено тем, что 60% случаев злокачественных новообразований печени и внутрипеченочных протоков в России выявляют на IV стадии.

Опухоли печени часто становятся «случайными находками», сообщил NEWS.ru врач-онколог, главный врач сети федеральной сети клиник экспертной онкологии, к.м.н Андрей Пылёв. Печень лишена нервных окончаний, поэтому она не болит. Злокачественное новообразование себя никак не проявляет, особенно если находится на периферии этого органа. Опухоль может быть уже размером с кулак, а человек будет чувствовать себя прекрасно. Боль возникает, когда опухолевый узел растягивает капсулу печени, либо когда новообразование прорастает в соседние органы. На этом этапе болезнь считается запущенной и лечить её проблематично, сообщил Пылёв.

Рак печени редко появляется «на пустом месте». Как правило сначала возникает гепатит (воспаление печени — NEWS.ru), потом он переходит в цирроз, затем в рак. Несколько быстро пойдёт этот патологический процесс зависит от причины воспаления печени. Например, если это случилось из-за попадания вируса гепатита В, путь исчисляется десятилетиями. Если гепатита С — годами. При комбинации этих двух инфекционных агентов от заражения до рака может пройти несколько лет. Менее 50% циррозов в итоге перерастают в рак, но именно они являются его основной причиной, сообщает Пылёв. В скомпрометированных клетках печени происходят поломки, которые приводят к образованию злокачественной опухоли.

Чаще всего воспаление печени возникает из-за попадания туда вируса-возбудителя. Как рассказал NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов ими можно заразиться при незащищенном половом контакте, при получении стоматологической помощи, во время процедур педикюра и маникюра. Во время переливания крови также возможно инфицирование. Хотя анализы у доноров, конечно, берут. Но после заражения может присутствовать так называемый период серонегативного окна, когда человек уже болен, но вирус в его крови пока не определяется.

Если пациент не сдаёт кровь на анализ, то он может не заподозрить у себя вирусный гепатит. Заболевание может протекать стёрто, если нет желтухи. Не зря он называется «ласковым убийцей». На лёгкую слабость, вялость и сонливость (симптомы гепатита) мало кто обращает внимание. Владимир Логинов врач-гастроэнтеролог врач-гастроэнтеролог

В последние годы врачи отмечают увеличение случаев неинфекционного гематита. Воспаление печени возникает из-за ожирения, а также воздействия медикаментов.

Все препараты, которые человек принимает, метаболизируются в печени. Она занимается их переработкой, за счет этого увеличивается нагрузка на этот орган. Это может стать причиной гепатита, — сообщил Логинов.

Эта проблема стала особенно актуальной в период пандемии, когда люди стали активнее лечиться. У гастроэнтерологов выросло количество пациентов, которые получали медицинскую помощь в стационаре. От коронавируса они вылечились, но «заработали» проблемы с печенью.

Алкогольный гепатит — ещё одна причина появления цирроза. Он развивается при хроническом употреблении спиртного. Болезнь характеризуется воспалительно-дистрофическим процессом в печени, который носит хронический характер.

Некроз, который не заметен

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как и гепатит, цирроз печени можно легко пропустить, особенно на начальной стадии, сообщает онколог Андрей Пылёв. Такие пациенты внешне не отличается от здоровых людей. Когда заболевание уже прогрессирует, накапливается жидкость в брюшной полости. Это и становится поводом для обращения к врачу. Бывает и такое, что рак печени возникает на фоне нормальной, совершенно не измененной печени. По словам врача, как правило это происходит, когда в органе есть доброкачественная опухоль аденома, которая со временем может «озлокачествляться».

Чтобы не допустить появление рака печени, нужно своевременно проходить обследования. Но не все они проводятся в рамках диспансеризации. Если наличие гепатита ещё можно заподозрить, по биохимическому анализу крови. То уровень альбумина (его повышение является признаком цирроза) проверяют только по показаниям. Если человек внешне здоров, вероятность, того, что направят на этот анализ невелика.

Скрининг первичного рака печени в России также не проводят. Хотя во многих странах уже есть эта процедура. У этого вида онкологии есть специальный маркер альфа-фетопротеин. Если он повышен это может указывать на болезнь.

Рак печени — очень агрессивное заболевание. Люди, которые находятся в группе риска. Прежде всего это больные с гепатитом их сотни тысяч, в нашей стране чаще обследовались и чаще обращали внимание на эти угрозы. Понимали, что в случае постановки диагноза на ранней стадии у них есть достаточно серьезный шанс вылечиться. Андрей Пылёв главный врач клиники, онколог главный врач клиники, онколог

Как лечат рак печени

К счастью даже запущенный рак печени вылечить возможно. Врачи используют несколько методов борьбы с болезнью. Первый — это операция. Удаляется поражённая часть печени. Такое вмешательство показано, если функция органа сохранена и нет запущенного цирроза. Также есть методы локального воздействия на опухоль. Это радиочастотная или микроволновая абляция. Специальный электрод вводится в опухолевый узел и сжигает его в пределах здоровых тканей. Методика считается достаточно эффективной. Ещё вариант — воздействовать на орган с помощью химиоэмболизации и радиоэмболизации. В артерию, которая снабжает кровью опухолевый узел водятся специальные микросферы с химиопрепаратом или радиопрепаратом. Врачи создают максимально высокую концентрацию лекарственного препарата в районе опухоли без токсического воздействия на организм. Чем раньше будет диагностирована опухоль, тем выше шанс на выздоровление.