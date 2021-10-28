Случай с Валерием Рашкиным рассмотрят в Госдуме после 7 ноября

Инцидент с Валерием Рашкиным будет рассматриваться в Госдуме, однако произойдёт это не ранее 7 ноября. В этот день закончится так называемая региональная неделя, предназначенная для работы депутатов в своих округах. Об этом сообщил член комиссии Госдумы по регламенту Василий Власов, которого цитирует РИА Новости.

Власов уточнил , что рабочий график Госдумы позволяет депутатам уезжать в свои регионы вечером в четверг после обсуждения бюджета. Он выразил недоумение, что депутат от КПРФ выбрал охоту вместо предполагаемой встречи с избирателями и работы в округе. Теперь инцидент с ним будет рассматриваться на комиссиях по этике и регламенту в Госдуме.

Видно, [Рашкин] очень обрадовался своему избранию в Госдуму. Всегда мне казалось, что в округах необходимо работать каким-то иным образом. Но раз он так видит работу, что я могу сделать, — отметил депутат.

Ночью 29 октября Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации разбираются профильные ведомства, тогда как сам Рашкин предположил, что речь может идти о спланированной провокации.