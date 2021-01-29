ГП РФ предупредила об ответственности за участие в акции 31 января

https://static.news.ru/photo/5183375e-6241-11eb-97de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ выступила с заявлением относительно готовящихся 31 января несогласованных акций в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Ведомство предупредило граждан о возможной уголовной ответственности.

В случае насилия на акции действия участников будут квалифицированы по статье 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

Генеральной прокуратурой РФ внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что вовлечение в противоправную деятельность во время акции несовершеннолетних может повлечь наказание по статье 150 УК РФ — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Стоит отметить, что если подобное действие будет квалифицировано по п. 4 ст. 150, где говорится о вовлечении в преступление «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», наказание может составлять до восьми лет.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут иметь при наличии оснований привлекать граждан к административной ответственности. Речь идёт о статье 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает наказание за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних. 31 января сторонники оппозиционера планируют провести новую акцию.

Как писал NEWS.ru, ГУ МВД по Москве объяснило возбуждение уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемических норм, в рамках которого 27 января прошли массовые обыски у соратников политика Алексея Навального и журналистов. Силовики считают, что акция в поддержку оппозиционера, которая состоялась 23 января, могла привести к массовым заражениям коронавирусом.