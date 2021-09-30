«Сложный период»: в правительстве предупредили о росте заболеваемости COVID

В России наступает сложный период из-за роста случаев заболевания коронавирусом, заявила зампред правительства Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Она призвала соблюдать все введённые ограничительные меры, передаёт ТАСС.

Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъём заболеваемости [COVID-19]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких, — сказала она.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в стране возникла напряжённая ситуация с распространением коронавируса. По его словам, число заболевших растёт — за последние две недели количество новых случаев выросло больше чем на 25%.

В то же время количества привитых пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета. К настоящему времени обе дозы вакцины получили больше 40 млн человек по всей стране. Однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

30 сентября в России был обновлён рекорд по числу смертей от коронавируса: за сутки от COVID-19 умерли 867 пациентов (против 857 днём ранее). Максимум по числу умерших из-за коронавируса в России обновляется третий день подряд. Общее число жертв с начала пандемии составило уже 207 255 человек.

Общее число случаев заражения COVID-19 возросло за сутки на 23 888 и достигло 7 511 026. В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 25 июля.