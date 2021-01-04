Сложности и кардинальные перемены: эксперты о том, каким будет год Быка

Символом 2021 года стал белый металлический Бык. Согласно китайскому гороскопу, новый период под покровительством этого сильного животного начнётся 12 февраля. По словам экспертов, ближайшие месяцы будут непростыми для россиян, но достаточно интересными. Несмотря на все трудности, наступивший год должен быть легче, чем 2020-й. Каким знакам зодиака повезёт чуть больше других, когда жителям нашей страны не советуют заключать важные сделки и играть свадьбы и как будет развиваться ситуация с пандемией — в материале NEWS.ru.

Что нам пророчит Бык

Одним из главных девизов для россиян в 2021 году должно стать слово «ответственность». В ближайшие месяцы жителям нашей страны стоит больше анализировать свои поступки, задумываться над совершаемыми ошибками и просчитывать каждое новое решение. Те, кто пустит всё на самотёк, обрекут себя на проблемы. Таким мнением с NEWS.ru поделилась астролог Елена Нигматулина. Эксперт добавила, что в наступившем году потрудиться придётся всем. К сожалению, Бык ничего не отдаёт с лёгкостью.

Много трудиться придётся всем, но чуть больше повезёт знакам зодиака, чья стихия Земля — это Телец, Дева и Козерог. Представителям водной стихии тоже будет попроще — Рак, Скорпион, Рыбы. У перечисленных знаков, в первую очередь, положительные изменения будут касаться карьеры, успехов в бизнесе. Но это не значит, что им не нужно прилагать никаких усилий. Всё же Бык — это про выносливость, упорство и твёрдость. Только так россиянам удастся достичь успеха. В этом году все планеты перешли из знака Козерога в Водолей, а это уже более лёгкий знак. Поэтому людям захочется новизны, авантюризма, изменений. Елена Нигматулина астролог астролог

По словам эксперта, 2021 год научит россиян больше сочувствовать друг другу, понимать и слышать. Также с 14 мая по 28 июля для многих жителей нашей страны наступит период духовного развития. А творческие люди в эти месяцы смогут создать какие-то новые, гениальные произведения и проекты, считает астролог. Помимо этого, Елена Нигматулина дала советы россиянам, во что лучше инвестировать средства в наступившем году. По её словам, Бык животное хозяйственное, поэтому всё, что ближе к земле, будет процветать. Это фермерство, сельское хозяйство и недвижимость.

Жителям России, кто в 2021 году решит сыграть свадьбу, стоит внимательнее подойти к выбору даты торжества. Как заключила астролог, в ближайшие 12 месяцев множество раз будет происходить ретроградное движение планет. А всё, что случается в этот период, ведёт к разрушению. Поэтому с 30 января по 21 февраля, с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября жениться категорически нельзя. Также в эти периоды не стоит подписывать важных договоров и совершать крупные покупки.

Тот факт, что наступивший год будет достаточно непростым, NEWS.ru подтвердила и таролог Вера Склярова. По мнению эксперта, с 2021 по 2029 год будут «повторяться пандемии малой степени угрозы». Специалист также предсказала, что в наступившем году у России сложатся напряжённые отношения с рядом стран. Некоторые и вовсе якобы захотят прекратить с нами сотрудничество. По словам таролога, власти нашей страны будут изо всех сил стараться преодолеть все трудности, в том числе касающиеся экономики. Вера Склярова заключила, что в целом символ 2021 года можно охарактеризовать тремя словами — сила, настойчивость и агрессия.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Индивидуальные предсказания

Более подробным прогнозом для каждого знака зодиака с NEWS.ru поделилась астролог Юлия Урусэль. По словам специалиста, для Овнов 2021-й станет годом прорывов. Обычно представители этого знака берут инициативу в свои руки, но сейчас им стоит добиваться новых высот с помощью единомышленников и партнёров, научиться заявлять о себе в коллективе. Кардинальные перемены в ближайшие 12 месяцев ожидают Тельцов. Им придётся научиться открываться новому, подстраиваться под непредвиденные обстоятельства и больше действовать самим. Близнецам 2021 год даст множество возможностей, и ими нужно успеть воспользоваться. Многие представители этого знака смогут создать себе крепкую почву под ногами на ближайшие несколько лет.

Ракам нужно быть увереннее в своих желаниях. Они не так действенны, как остальные. Поэтому важно, чтобы люди были более постоянны в своих стремлениях и целях. Для Львов это будет неоднозначный и сложный год. Им нужно взвешивать каждый свой шаг, иначе могут быть жёсткие последствия. Львам стоит уже сейчас найти золотую середину в амбициях и быть ответственным за свои поступки. Девы могут ожидать перемен в лучшую сторону на работе. Но они не должны забывать о своём здоровье и физических нагрузках, им следует заниматься спортом. Благоприятным этот год будет и для Весов. Они могут рассчитывать на поддержку коллег, возможна удача с финансовой стороны. Но если они решат сменить род деятельности, очень важно выбрать кардинально новые направления. Юлия Урусэль астролог астролог

По мнению специалиста, улучшить своё финансовое положение в 2021 году смогут и Скорпионы. Также одиноким представителям этого знака звёзды сулят создание крепких союзов. А вот супружеские пары, наоборот, рискуют разойтись навсегда. Очень интересным и удачным наступивший год будет для Стрельцов. Всё, что так или иначе связано с темой онлайна, откроет перед ними новые возможности, считает астролог. Козерогам нужно обратить внимание на новые проекты. В 2021-м им стоит быть более предприимчивыми и реализовывать свои идеи быстрее. Если в этот период они будут более динамичными, то добьются многого.

Неоднозначная новая жизнь начнётся для Водолеев. Этот год принесёт им как испытания, так и возможности. В 2021 году обстоятельства будут проверять их на прочность, многие представители этого знака кардинально изменят свою жизнь. Юлия Урусэль посоветовала Водолеям не держаться за старое, а двигаться только вперёд. А вот Рыбы в ближайшие месяцы могут получить очень хорошие дивиденды за старые проекты. Эксперт добавила, что им необходимо обратить внимание на иностранных партнёров. К тому же, многое будет зависеть от того, как Рыбы будут взаимодействовать с окружающими. Поэтому им стоит развивать свои коммуникативные навыки.