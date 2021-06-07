«Сложное решение»: Гудков объяснил свой отъезд из России

https://static.news.ru/photo/c6d108aa-c773-11eb-ac5d-96000091f725_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков объяснил, почему ему пришлось уехать из России. В эфире телеканала «Украина 24» он рассказал, что считает это временным шагом.

Оппозиционер рассказал , что таким образом он хочет сократить риски для своих родственников, а также минимизировать вред для его тёти Ирины Ермиловой.

Я пока заявляю, что я временно выехал для того, чтобы минимизировать риски для моих близких. Это очень серьёзное, сложное решение, — подчеркнул политик.

В России остались жена и ребёнок Гудкова.

6 июня стало известно, что Дмитрий Гудков выехал из России на Украину, чтобы добраться до Болгарии. Такое решение он принял после освобождения из полиции. Гудков и его тётя Ирина Ермилова находятся в статусе подозреваемых по делу о причинении имущественного вреда.

Он рассказал, что от источников из администрации президента ему поступила информация о намерении силовиков продолжить его уголовное дело вплоть до ареста, если он не покинет страну. Политик уверен, что дело было возбуждено из-за намерения властей не пустить его на выборы в Госдуму. Решение оставить Москву поддержали родные и близкие, для которых также могли возникнуть риски.

2 июня Гудкова и его тётю задержали в Москве. Они проходят по уголовному делу о невыплаченной аренде департаменту городского имущества Москвы в 2017 году. У него также прошёл обыск. Позже его освободили и не избрали никакой меры пресечения, однако обязали явиться в МВД при вызове.