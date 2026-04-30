Слоеный пирог на расслабоне — ягоды лопаются, аромат сводит с ума и все просят добавку

Иногда хочется домашней выпечки без долгой возни и сложных техник. Этот ягодный пирог как раз из таких: берете готовое слоеное тесто, добавляете начинку — и через полчаса на столе десерт, будто из кондитерской. Внутри сочная кисло-сладкая начинка, сверху — румяная корочка.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 400 г;
- сливочное масло — 40 г;
- ягоды (голубика, смородина, вишня) — 500 г;
- сметана — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 50 г;
- сгущенное молоко — 50 г;
- корица — 2 г.
Приготовление
Раскатайте тесто и вырежьте круг с запасом на бортики. Форму смажьте маслом, выложите основу и сформируйте края. Ягоды распределите по тесту и слегка прижмите, чтобы появился сок, но часть оставьте целыми. Смешайте сметану, два яйца, сгущенку и корицу — получится нежная заливка. Вылейте ее на ягоды и аккуратно подогните края теста. Смажьте пирог оставшимся яйцом и отправьте в духовку при 170 °C примерно на 30 минут. Дайте немного остыть — и можно подавать, при желании присыпав сахарной пудрой.
Когда хочется сладкого, а времени на сложные десерты нет, выручают эти трюфели. Готовятся из простых продуктов, без выпечки, а по вкусу — нежные, сливочные и очень «дорогие».