Слоеные мешочки «ну вообще топчик» — из яиц и теста выходит сытная вкуснятина без заморочек

Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и домашнее, этот рецепт выручает без лишних усилий. Обычные яйца и готовое тесто превращаются в ароматную закуску, которая легко заменит и перекус, и полноценный прием пищи.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 300 г;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — 2 ч. л.;

яйца вареные — 3-4 шт.;

яйцо сырое — 1 шт.;

растительное и сливочное масло — для жарки.

Приготовление

Тесто заранее разморозьте, яйца отварите вкрутую и очистите. Лук нарежьте тонкими четвертинками и обжарьте на смеси масел до мягкости, добавив соль и сахар, — он станет золотистым и слегка сладковатым. Остудите начинку.

Тесто раскатайте и нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите ложку лука, сверху — половинку яйца срезом вниз. Аккуратно соберите края, формируя «мешочек». Переложите заготовки на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180–200 °C около 20–25 минут.

В итоге получаются румяные, хрустящие снаружи и нежные внутри мешочки. Удобно брать с собой и вкусно есть даже остывшими.

