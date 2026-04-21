Слоеные мешочки «ну вообще топчик» — из яиц и теста выходит сытная вкуснятина без заморочек

Когда нужно быстро приготовить что-то сытное и домашнее, этот рецепт выручает без лишних усилий. Обычные яйца и готовое тесто превращаются в ароматную закуску, которая легко заменит и перекус, и полноценный прием пищи.
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- сахар — 2 ч. л.;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- яйцо сырое — 1 шт.;
- растительное и сливочное масло — для жарки.
Приготовление
Тесто заранее разморозьте, яйца отварите вкрутую и очистите. Лук нарежьте тонкими четвертинками и обжарьте на смеси масел до мягкости, добавив соль и сахар, — он станет золотистым и слегка сладковатым. Остудите начинку.
Тесто раскатайте и нарежьте на квадраты. В центр каждого выложите ложку лука, сверху — половинку яйца срезом вниз. Аккуратно соберите края, формируя «мешочек». Переложите заготовки на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте при 180–200 °C около 20–25 минут.
В итоге получаются румяные, хрустящие снаружи и нежные внутри мешочки. Удобно брать с собой и вкусно есть даже остывшими.
