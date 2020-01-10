https://static.news.ru/photo/d6b07340-33b4-11ea-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик тверской школы № 51 во время встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой выступил с предложением законодательно закрепить написание слова «ветеран» с заглавной буквы. Глава ведомства эту инициативу поддержала. Об этом журналистам 10 января сообщили в пресс-службе министерства.

В начале Года памяти и славы Васильева посетила Тверскую область, где провела встречу с представителями совета старшеклассников местных школ. Министр прочитала лекцию, которая была посвящена подвигу советских солдат во времена Великой Отечественной войны.

После этого она лично пообщалась с детьми. В процессе беседы один из школьников предложил ввести правило по написанию слова «ветеран» с заглавной буквы. Васильева восприняла возможную реализацию этой инициативы как «хорошее начинание».

Я абсолютно согласна, что слово «ветеран» надо писать с большой буквы, — приводит РИА Новости слова главы ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, Ольга Васильева заявила, что в России существует дефицит учителей английского языка, информатики и математики.