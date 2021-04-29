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Словакия рассекретила договор о покупке вакцины «Спутник V»

00:43, 30 апреля 2021
Фото: sputnikvaccine.com

Минздрав Словакии обнародовал текст соглашения с Россией о закупке вакцины «Спутник V». Это оказалось обязательным условием для использования препарата.

Ранее ведомство сообщало, что РФ проведёт экспертизу 600 доз вакцины из поставленной в страну партии. Проверка займёт месяц. После неё будет принято окончательное решение об использовании препарата в Словакии.

На публичном раскрытии документа настаивала президент страны Зузана Чапутова. В итоге договор опубликовали в центральном реестре контрактов. Его подписал экс-министр здравоохранения Марек Крайчи.

В республику привезут два миллиона доз вакцины разными партиями, сказано в соглашении. Российская сторона заявила, что не будет возражать, если Минздрав Словакии также поделится данными контракта на поставку препарата Pfizer.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные бьют тревогу — по результатам нового исследования вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что они используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях.

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