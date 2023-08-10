Слова Воложа об эмиграции из России в 2014 году оказались неправдой Волож неоднократно встречался с Путиным после «эмиграции» из России в 2014 году

Фото: kremlin.ru

Посещение офиса ИТ-компании «Яндекс»

Журналисты NEWS.ru обнаружили несоответствия в недавнем заявлении бывшего главы компании «Яндекс» Аркадия Воложа о том, что он не живет в России с 2014 года и с этого же времени занимается развитием исключительно международных проектов. Согласно фотографиям и материалам, опубликованным на сайте Кремля, в 2017 и 2020 году Волож как минимум дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным и обсуждал с ним вопросы технологического развития России.

Так, в 2017 году Владимир Путин побывал в московском офисе «Яндекса»: в ходе визита президента России сопровождал сам Волож, а также гендиректор «Яндекса» в России Александр Шульгин и финансовый директор компании Грегори Абовски. Президент ознакомился с основными направлениями деятельности компании, ему также показали действующий прототип беспилотного автомобиля с программным обеспечением, созданным в «Яндексе».

Кроме того, в марте 2020 года Волож принял участие во встрече Владимира Путина с ведущими российскими инвесторами в загородной резиденции Ново-Огарёво. В ходе беседы президент отметил, что государство будет создавать необходимые условия для работы инвесторов, в том числе избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур. В свою очередь, Волож заявил, что основой новой цифровой экономики должны являться творческие люди, которых в России вполне достаточно. Поэтому, по его словам, необходимо создавать популярные во всём мире технологические бренды родом из России.

Мы должны научиться создавать такие технологические компании, которые будут популярны во всём мире. Мы должны создавать конкурентные технологические бренды родом из России, — заявил тогда Волож.

Ранее бывший глава «Яндекса» опубликовал заявление, в котором выступил против военной спецоперации на Украине и заявил, что несет часть ответственности за происходящее в России, хотя и не живет здесь с 2014 года. Волож подчеркнул, что в 2014 году переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса».