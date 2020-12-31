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Слова Порошенко об операции против россиян оценили в «Альфе»

08:32, 01 января 2021 437
Фото: Global Look Press

Ветеран подразделения антитеррора «Альфа» прокомментировал высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко об операции по задержанию россиян в столице Белоруссии.

Рассказы о событиях в Белоруссии, когда он, Порошенко, якобы санкционировал операцию по участию в заговоре русских, являются вымыслом. Об этом рассказал бывший президент Украины.

Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов и не с его политическим нюхом совершать такие акции, — отметил эксперт Гончаров в беседе с НСН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников объяснил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о причастности к задержанию россиян из ЧВК Вагнера в Белоруссии. По его мнению, заявление Порошенко — это попытка напомнить о себе.

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