Слова помощника секретаря СБ о хасидах возмутили еврейскую общину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Берл Лазар

Лидеров российской еврейской общины возмутили слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. В своей статье для «Аргументов и фактов» он назвал главным принципом любавичских хасидов «превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». В ответном заявлении Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в частности, приводятся слова главного раввина РФ Берла Лазара, передает ТАСС.

В статье содержится тезис, который трудно воспринять иначе, чем оскорбление миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России, —заявил Лазар.

По его словам, община с недоумением восприняла статью, в которой говорилось о распространяющихся на Украине «неоязыческих культах». Лазар назвал любавичских хасидов легитимной школой иудаизма. Он добавил, что к ХАБАДу принадлежат 90% раввинов, которые работают на территории РФ. И их идеология подразумевает проявление уважения ко всем религиям.

Еще в мае в МИД РФ заявили, что после незаконной смены власти на Украине в 2014 году позиции радикальных националистических сил укрепились, они стали открыто продвигать идеи нетерпимости по национальному признаку, в том числе проповедовать идеи антисемитизма.