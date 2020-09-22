«Слова мои. А боль её»: Захарова написала текст новой песни Успенской

https://static.news.ru/photo/096c72fc-fd6d-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стала автором слов песни Любови Успенской. Музыкальное произведение, мелодию для которого написал продюсер Брендон Стоун, посвящено сложным отношениям артистки с её дочерью Татьяной.

Захарова призналась, что узнала о ситуации в семье Успенской от своей мамы, которая обычно не смотрит ток-шоу и не интересуется проблемами знаменитостей.

Но ситуация с Любой тронула её до глубины души — тема «дочки-матери» вечная и очень непростая. И вот 8 марта, когда мы с Любой поздравляли друг друга с праздником, я их соединила по телефону, и они проговорили час. Обе были в слезах, — поделилась дипломат с ТАСС.

После этого Захарова написала текст для новой песни артистки. Она призналась, что сразу отправила Успенской строки, в которых переплелись её эмоции, переживания и чувства.

Кстати, мы с ней виделись всего один раз в жизни. А через ещё две недели появилась песня, — пояснила Захарова.

Мария Захарова уже не первый раз становится автором песен. Ранее написанные ею стихи использовали в своих песнях Зара, Наргиз, Валерия, Максим Фадеев и Александр Коган.

Как писал NEWS.ru, дочь Успенской Татьяна Плаксина живёт с отцом в США. С матерью она не общается после скандала, разразившегося минувшей зимой, когда девушка в телеэфире обвинила мать в истязаниях и издевательствах, после чего та перестала давать дочери деньги.