Слова Чубайса о «дохлой лошади» высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/eaa7b15c-9a65-11ea-8c45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сравнение нефтяного рынка с «дохлой лошадью», которое сделал глава Роснано Анатолий Чубайс, вызвало критические замечания пользователей Сети. Основная их часть содержит высказывания в адрес самого функционера, который призвал власти страны «свернуть с пути зависимости от нефтяных цен».

Чубайсу припомнили , что он стоял у истоков создания такой экономики страны: «Сам лично создавал с Гайдаром именно такую систему экономики», «Рынок почему-то не особо хорошо всё отрегулировал», «Это не он ли определял стратегию, зачем нам предприятия, закрывал их, говорил, что мы за нефть все купим. Купил?» , «Ну, обалдеть, открытие. Особенно от человека, принявшего активнейшее участие в дележе и развале экономики в 90-х», «Два десятка лет об этой нефтяной игле тарахтят. И никто не слезал, пока прибыль в карман текла», «Нефть — дохлая лошадь. Только нанотехнологии спасут Россию. Посему вкладывайте в Роснано, иначе кризис уронит мои доходы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что Россия должна свернуть с пути зависимости от нефтяных цен. По его словам, для страны «набатным колоколом» стало обрушение цен на природное ископаемое. Он добавил, что должно быть принято стратегическое решение, которое позволит России уменьшить «риски государственного масштаба».